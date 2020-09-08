وزير التعليم: مش عاوزين نحرم طالب من هدفه بسبب نمرة

طمأن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور، قائلًا إن الدولة تقف وراء أولياء الأمور، وتحرص على مصلحة الأبناء وصحتهم.

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن التركيز أصبح على التعليم بصورة أكبر، معقبًا: «مش عاوزين نحرم طالب من هدفه بسبب نمرة».

وأكد أن الدولة ستوفر لأولياء الأمور أموالهم وستحمي أبناءهم، إضافة إلى أنها ستقدم لهم خدمة التعليم بجودة أفضل، مضيفًا: «حررنا التعليم المصري من ضغط الدرجة ونص درجة».

وأشار إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد يمنع التسريبات، لضمان تكافؤ الفرص، مستطردًا: «شيلنا التظلمات والخوف والأخطاء البشرية».

وذكر أن الدولة وفرت 1.8 مليون جهاز كمبيوتر، وبنية معلوماتية تحتية لجميع مدارس الثانوي على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمة التعليمية للطلاب بصورتها الجديدة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، انطلاق الدراسة في المدارس العامة 17 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ في المدارس الدولية 15 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن مصر نجحت في العبور بالأزمة التي حدثت في العام الدراسي المنتهي 2019-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر وزارة التعليم، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، أن العام الماضي كان زاخرا بالتحديات، بالإضافة إلى أن هناك تحدٍ في العام الدراسي الجديد وهو كيف سينتظم 23 مليون طالب ومليون معلم غير الإداريين في العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا.

وأوضح أنه سيكون لكل مدرسة نظام خاص بها، وسيتم وضع ضوابط يلتزم بها مديرو المدارس لتوزيع الطلاب على الفراغات، لافتا إلى أن المدارس لمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي الفترة الواحدة سيذهب الطلاب بها من يوم الأحد حتى الأربعاء بطول اليوم الدراسي، والمدارس التي تعمل بنظام الفترتين سيذهب الطلاب بها 3 أيام في الأسبوع، مشيرا إلى أن الجدول مسئولية المدرسة وليس الإدارة.