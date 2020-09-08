وزير النقل: خطط بديلة عن زيادة تذاكر القطارات لتعويض الخسائر

الوزير يعلن دخول برج المراغة لإشارات السكك الحديدية في الخدمة.. ويؤكد: نقل 1.5 مليون راكب في 2024

قال وزير النقل كامل الوزير، إن الوزارة تنفذ خطة تطوير شاملة لمرفق السكك الحديدية بتكلفة 55 مليار جنيه، من بين 141 مليار جنيه خصصتها الدولة لتطوير شبكة النقل على مستوى الجمهورية، لإصلاح ورفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمة التي يحصل عليها المواطن.

وأوضح الوزير، أن أحد الركائز الأساسية لتطوير السكك الحديدية تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كيلومتر، بتكلفة نحو 47 مليار جنيه، استبدال النظام الحالي (الميكانيكى/الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث لتقليل مدة التقاطر وزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأكد الوزير، أن نسبة تنفيذ المشروع على خط سكة حديد أسيوط/ نجع حمادي بطول 180 كيلومترا بلغت 42.2%، بدخول برج إشارات المراغة والمنطقة الأتوماتيكية بين برجي المراغة وجزيرة شندويل بطول 12 كيلومترا بمحافظة سوهاج فى الخدمة بعد انتهاء أعمال تطويره.

وأوضح الوزير، أن المشروع على خط أسيوط/ نجع حمادي يتكون من 17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و64 مزلقانا)، لافتًا إلى أن الشركة تنفذ أعمال الإنشاءات والتركيبات لـ 17 برجا على التوازي بمراحل متفاوتة، مؤكدًا أن نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

وتابع بأن الوزارة تولي ملف توريد القطارات الجديدة ودعم أسطول السكك الحديدية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أنه بنهاية عام 2021 سيصبح لدى هيئة السكك الحديدية 260 جرارا جديدا بالإضافة إلى 171 جرارا من الأسطول الحالي يتم إعادة تأهيلهم محليا، ليتم نقل 1.5 مليون راكب يوميا في عام 2024 بعد إتمام عملية تطوير السكك الحديدية.

وزاد بأن الوزارة تبحث عن خطط بديلة عن زيادة تذاكر القطارات لتعويض الخسائر التي تتكبدها الهيئة سنويًا نتيجة زيادة نسبة مصروفاتها عن الإيرادات.

وأشار إلى أن الوزارة تبحث تعويض ذلك من خلال الإعلانات أو زيادة نسبة مشاركة الهيئة في نقل البضائع في مصر إلى 5% بدلا من 1%، حيث تم تخصيص عدد من الجرارات المعاد تأهيلها لنقل البضائع.