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حريق جديد في مرفأ بيروت.. وتحرك سريع للدفاع المدني

وكالات
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 8:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 8:33 م

اندلع حريق في مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، وشوهدت سيارات الإطفاء تهرع إلى المكان، فيما انتشر فيديو للحريق من المرفأ.

وأصيب عدد كبير من اللبنانيين بالهلع، خوفًا من تكرار مشاهد الرابع من أغسطس الماضي، حيث هز انفجار عنيف مرفأ بيروت، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.

ولاحقا أفاد الدفاع المدني بأن الحريق يعود لحرق ردم وبقايا مخلفات الانفجار، بطلب من الجيش اللبناني، الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدت النيران.

وقال الدفاع المدني "حتى الآن النيران محصورة وقد حضرت 3 سيارات إطفاء إلى المكان".

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان لاحقًا، أنه ‏تمكنت وحدات فوج الأشغال المستقل في الجيش، بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني​، وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت،​ من إخماد حريق شبّ في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة في ​مرفأ بيروت.

وبحسب أرقام رسمية، أدى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي إلى مقتل 191 شخصًا، وجرح أكثر من 7500 شخص، وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

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