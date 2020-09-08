أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن العدد اليومي لإصابات كورونا سجل مستوى قياسيا جديدا مرتفعا، إذ بلغ 3392 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وهذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ ظهور الفيروس بها، وكان تم تسجيل الرقم القياسي السابق في الثاني من سبتمبر الجاري وبلغ 3173 حالة إصابة جديدة.

ويبدو أن المشاحنات السياسية تقف عائقا في طريق التصدي الفعال للجائحة في إسرائيل.

فقد تراجعت الحكومة الإسرائيلية أمس عن خطط لإغلاق المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة، واختارت بدلا من ذلك فرض حظر تجول ليلي، يبدأ من مساء اليوم الثلاثاء، بعد ضغوط من الجماعات اليهودية المتشددة.

وجاء التراجع في أعقاب خطاب غاضب أرسله رؤساء بلديات أربع مدن يهودية متشددة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هددوه فيه بسحب دعمهم له، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وإجمالا، سجلت إسرائيل أكثر من 135 ألف إصابة بكورونا، و1026 حالة وفاة.