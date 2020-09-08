عضو بالكونجرس يهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا حال عدم التزامها باتفاق بريكست

حذر براندون بويل عضو الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، من أن الولايات المتحدة سترفض التوقيع على اتفاق تجارة مع بريطانيا إذا تخلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن بنود حماية أيرلندا الشمالية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال بويل -في تصريحات نقلتها صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية اليوم الثلاثاء-، إن النكوص عن اتفاق بشأن "بريكست"، مما يخاطر بعودة الحدود الصعبة في أيرلندا، سيؤدي إلى انهيار المحادثات مع واشنطن والاتحاد الأوروبي أيضًا.

وأضاف أن خطط جونسون لتجاهل الاتفاق الذي وقع عليه العام الماضي يعد "صدمة حقيقية"، محذرًا من إلغاء اتفاق التجارة الحرة بين أمريكا وبريطانيا حال انتهاك بريطانيا اتفاق الجمعة العظيمة الذي تم التوقيع عليه عام 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا وأحزاب أيرلندا الشمالية ويدعو إلى تقاسم السلطة السياسية.

من جانبها، نفت الحكومة البريطانية أن القانون الجديد، الخاص بخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، يلغي أجزاء من اتفاق بريكست.

وأشار عضو الحزب الديمقراطي إلى أنه سيكون من الصعب للغاية الدخول في مفاوضات تجارية مع طرف ألغى اتفاقًا هامًا بالنسبة لواشنطن.

وجاءت تصريحات بويل بعدما هدد رئيس الوزراء البريطاني بإنهاء محادثات بريكست إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 15 أكتوبر المقبل.