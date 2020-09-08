قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقًا، إن ما حدث في السودان من فيضانات لم تشهده الدولة منذ عام 1902، لافتًا إلى أن الأمر أدى إلى خسائر كثيرة، فضلًا عن أن الفيضانات من الممكن أن تنقلب إلى عمليات جفاف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن التغيرات المناخية أدت إلى حدوث فيضانات وجفاف هذا العام، مشيرًا إلى أن مصر بادرت إلى تقديم المساعدات للجانب السوداني عبر الجسر الجوي.

ولفت إلى إمكانية تقديم المساعدات عبر البر؛ حتى تصل إلى الولايات الشمالية من السودان، مضيفًا أن «الفيضانات لم تؤثر على الخرطوم فقط، ولكنها أصابت أكثر من 17 ولاية سودانية».

وذكر أمين عام مساعد الوحدة الإفريقية أن كصر من أوائل الدول التي قدمت مساعدات ملموسة إلى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، والذي أدى إلى تضرر عدد كبير من الأماكن، قائلًا إن الجسر الجوي كان محل تقدير من الشعب والقيادات في لبنان.

وأوضح أن «مصر تقدم مساعدات إلى أغلب الدول الإفريقية ودول المنطقة العربية عند حدوث الكوارث»، متابعًا أن «العلاقات أزلية بين مصر والسودان قد تعتريها بعد الفتور والصعود والانخفاض».

وأشار إلى أن جامعة القاهرة تفتتح فرعها بالخرطوم الذي كان يتلقى عددا كبيرًا من السودانيين، موضحًا: «الشعب السوداني سيقدر عودة فرع الجامعة، والمدرس المصري سيصل إلى تلاميذه بسلاسة ويسر ويقدم تعليمًا متميزًا من التعليم الجامعي».