السودان: مناسيب النيل بدأت في الانخفاض التدريجي

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم، أن مناسيب النيل بدأت في الانخفاض التدريجي.

وأوضحت اللجنة، في بيانها اليومي، أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان أظهرت أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 4 و5 و6 سبتمبر، كانت 13 و5 و6 ملم على التوالي مما يؤدي إلى انخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية ليوم غد (الأربعاء) ليكون في حدود 700 مليون متر مكعب.

وتابع: بينما كان متوسط الأمطار في حوض نهر عطبرة في يومي 4 و5 سبتمبر 13 و7 ملم على التوالي مما يؤدي أيضا إلى انخفاض كبير في وارد النهر ليصبح في حدود 130 مليون متر مكعب.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون المناسيب ليوم غد الأربعاء على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنار سيشهد استقرارا.

• القطاع : سنار - الخرطوم سيشهد انخفاضا (في حدود 2 سم).

• القطاع : الخرطوم - عطبرة سيشهد استقرارا.

• القطاع : خشم القربة - عطبرة سيشهد انخفاضا (في حدود 3 سم).

• القطاع : عطبرة - سد مروي سيشهد انخفاضا (في حدود 7 سم).

• القطاع : سد مروي - الدبة سيشهد استقرارا.

• القطاع :الدبة - دنقلا سيشهد استقرارا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها، أن محطة مدني سجلت اليوم 20.46 متر ويتوقع أن تسجل غدا 20.42 متر وتنخفض الخميس إلى 20.38 مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.13 متر، وتنخفض يوم غد الأربعاء إلى 19.10 متر، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.65 متر وتنخفض غدا إلى منسوب 17.62 مترا.

وتابع: بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.38 متر وتستقر في ذات الرقم يوم غد الأربعاء، وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.23 متر، وتنخفض يوم غد إلى 16.20 مترا، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.25 متر وترتفع غدا إلى 15.26 متر.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.