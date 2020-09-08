ناشد الفنان جمال يوسف، الناس الدعاء له، قائلًا: «عايز الناس تدعيلي.. دا أحسن حاجة»، بحسب تعبيره.

وتوجه في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، بالشكر للفنان أشرف زكي، واصفًا إياه بـ«الملاك».

وتابع شكره لعدد من الفنانين، مثل محمد صبحي ووفاء عامر ونشوة مصطفى وحنان سليمان ونهال عنبر وعفاف رشاد وإيهاب فهمي، مضيفًا: «عيلة».

وقال إنه أنهى فترة علاجه، وينتظر حتى نهاية الشهر، لعمل الفحوصات، معقبًا: «هنشوف السرطان مشي ولا هقابل وجه كريم»، وفقًا لذكره.

وكشف المخرج تامر حمزة، صديق الفنان جمال يوسف، عن إصابة الأخير بمرض «سرطان البلعوم»، وطلب في رسالة عبر «فيسبوك»، الدعاء له، حيث تدهورت حالته وتم نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة.

ونشر حمزة، صورة ليوسف وعلق عليها: «اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما أنتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال اتمكن منه المرض ومافيش حاجة بعيدة عن ربنا إنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعوله، جمال محتاج دعواتنا».