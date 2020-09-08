بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالواقعية قبل التفاوض حول العلاقات بعد بريكسيت

طالبت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بالتحلي بمزيد من الواقعية قبل بدء مفاوضات حاسمة بشأن العلاقة التجارية بينها وبين الاتحاد بعد "بريكسيت".

وقال ديفيد فروست، كبير مفاوضي رئيس الوزراء بوريس جونسون -وفقًا لقناة (فرانس 24) اليوم الثلاثاء- "علينا إحراز تقدم هذا الأسبوع إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر. ونحتاج إلى رؤية المزيد من الواقعية من الاتحاد بشأن وضعنا كدولة مستقلة".

وأضاف: "إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك في الوقت المحدود للغاية المتبقي لدينا، فستكون التجارة بيننا مبنية على شروط كتلك التي بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، ونحن نعمل على تكثيف استعداداتنا لنهاية العام".

ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود منذ أشهر بسبب عدة مسائل؛ منها مدى وصول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة ومساعدات الدولة وشروط التنافس العادل، وقال الجانبان: "إنه يجب التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر المقبل".

وتنطلق اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، الجولة الثامنة من جولات التفاوض بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والتي ينظر إليها الكثيرون باعتبارها جولة فاصلة ومصيرية في مسار المفاوضات بين لندن وبروكسل، وسيتحدد على إثرها مصير العلاقات المستقبلية بينهما في مرحلة ما بعد "بريكست".

وتعقد هذه الجولة وسط أجواء من القلق والتوتر سواء على الصعيد الأوروبي أو البريطاني، حيث تصاعدت حدة التصريحات من الجانبين مؤخرًا على نحو ملحوظ.

وفي محاولة لاحتواء هذا التوتر، اتفق بوريس جونسون أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة إحراز تقدم في المحادثات بين لندن وبروكسل خلال الشهر الجاري، والتوصل سريعًا إلى نتيجة.