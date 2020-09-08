الإمارات: تسجيل وفاة واحدة و644 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل حالة وفاة واحدة و644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وقال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إن عدد الوفيات في الدولة قد ارتفع ليصل إلى 391 وفاة، فيما ارتفع إجمالي أعداد الإصابات ليصل إلى 75 ألفا و98 حالة.



وأعلن الحمادي عن شفاء 410 حالات، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 66 ألفا و943 حالة، وبحسب الأعداد الجديدة يبلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في المؤسسات الطبية 7 آلاف و764 حالة.