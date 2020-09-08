مجهولون يحرقون منزلين ويقتلون شابا في جنوب تشيلي

ذكرت وسائل إعلام تشيلية اليوم الثلاثاء أن مهاجمين مجهولين أحرقوا منزلين وقتلوا شابا بجنوب وسط البلاد.



وأفادت إذاعة و كوبراتيفا أن المهاجمين الملثمين أجبروا السكان على مغادرة المنزلين خلال الليل قبل إشعال النيران فيهما بالقرب من كانيتي بمنطقة بيو بيو.



وسرق الملثمون بعد ذلك سيارتين وقادوهما لعدة كيلومترات، وشاهدوا سيارة متوقفة يشرب فيها ثلاثة أشخاص البيرة. فأطلقوا النار عليها وأصابوا رجلاً يبلغ من العمر 21 عاما توفي لاحقا في المستشفى.



وتتكرر هجمات الحرق العمد على المنازل والمركبات في جنوب تشيلي.ويُنسب بعضها إلى سكان مابوتشي الأصليين الذين يطالبون بما يعتبرونها أراضي أجدادهم.



وقال خوان فرانسيسكو جالي وكيل وزارة بوزارة الداخلية بالبلاد "لا يوجد طلب يبرر هذه المستويات من العنف".