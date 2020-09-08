مونتينيجرو تهزم لوكسمبورج وتتصدر المجموعة الأولى بالمستوى الثالث لدوري أمم أوروبا

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عزز منتخب مونتينيجرو (الجبل الأسود) صدارته للمجموعة الاولى بالمستوى الثالث ببطولة دوري أمم أوروبا عقب فوزه على مضيفه منتخب لوكسمبورج 1 / صفر اليوم الثلاثاء، كما فاز منتخب أذربيجان على قبرص 1 / صفر.

ويدين منتخب مونتينيجرو بالفضل في هذا الفوز للاعبه فاتوس بيسيراج الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الاخيرة من اللقاء من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد كريستوفر مارتينز لاعب لوكسمبورج في الدقيقة 84.

وفي المباراة الثاني، فاز منتخب أذربيجان على منتخب قبرص بهدف نظيف سجله ماكسيم ميدفيديف في الدقيقة 29.

وبهذه النتائج عزز منتخب مونتينيجرو صدارته للمجموعة برصيد ست نقاط، وجاء خلفه منتخب لوكسمبورج ثم منتخب أذربيجان برصيد ثلاث نقاط ويقبع في قاع المجموعة منتخب قبرص بلا رصيد.