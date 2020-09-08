 أمريكا تفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين لمساعدتهما حزب الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين لمساعدتهما حزب الله

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 9:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 9:37 م

فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيتين لبنانيتين ضمن مكافحة الإرهاب، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات على وزيرين لبنانيين؛ بسبب مساعدتهما حزب الله، وتورطهما بعمليات فساد، مؤكدة أنها ستعاقب كل سياسي لبناني يساعد حزب الله.

وبحسب الفضائية، فإن العقوبات الأمريكية وزير المالية اللبناني الأسبق، علي حسن خليل، ووزير الأشغال اللبناني الأسبق ويوسف فنيانوس، لافتة إلى أن الوزيرين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن 90 شخصية مقربة من حزب الله وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017، مجددة تعهدها بتفكيك خلايا حزب الله.

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