اتحاد المهندسين العرب يدعو الحكومات العربية لإغاثة متضرري السيول بالسودان

دعا رئيس اتحاد المهندسين العرب رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فصل دويح العتل، الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى تقديم المساعدات العاجلة الى الشعب السوداني؛ لمواجهة آثار الدمار الكبيرة التي أحدثتها الفيضانات والسيول التي اجتاحت السودان مؤخرا.

وقال العتل -في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، خص به مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت-: "إننا كمهندسين عرب، ومهندسين كويتيين، نضع كافة إمكاناتنا لتقديم الدعم للأشقاء في السودان، والتعاون مع نقابة المهندسين هناك؛ لوضع الحلول الهندسية الممكنة لمواجهة الفيضانات، من خلال وضع السدود، والفتح الأقنية اللازمة لحماية الأرواح والأراضي الزراعية ومحاصيل السودانيين"، معربا في الوقت نفسه عن أمله في تقديم المساعدات الطبية والاغاثية العاجلة لمواجهة تضرر أكثر من 100 ألف شخص جراء تلك السيول، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الطبية لمواجهة الأوبئة المحتملة مثل الملاريا وغيرها من الأمراض.

وأكد العتل مجددا حرص المهندسين العرب والكويتيين على مد يد العون لأشقائهم في السودان، وتقديم المساعدات الممكنة لهم، بالتعاون مع الجهات الرسمية، مشيرا إلى أن الكويت فتحت باب التبرع والمساعدة لإغاثة المتضريين من السيول في السودان.

وشدد رئيس اتحاد المهندسين العرب على أن الكويت لم تبخل يوما على أي دولة عربية تواجه مثل هذه الكوارث، أو أي أخطار تهدد أبناء الأقطار العربية الشقيقة.