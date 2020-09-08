سوريا تسجل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3289 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، أشارت «الصحة السورية»، مساء الثلاثاء، إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 140.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 16 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» إلى 760.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 890 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 27 مليون إصابة.