مقتل انتحاري من داعش واعتقال آخر في عملية أمنية عراقية بكركوك

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أفادت مصادر أمنية واستخباراتية في العراق اليوم الثلاثاء بمقتل مسلح واعتقال آخر وتدمير أوكار لتنظيم داعش في عملية أمنية بمناطق متفرقة من محافظة كركوك /250كم شمالي بغداد/.

وقالت المصادر إن قوات الشرطة الاتحادية باشرت بعملية عسكرية لملاحقة فلول داعش لتفتيش وتطهير المناطق والقرى ضمن قاطع عمليات كركوك وأسفرت عن تدمير ستة "أوكار للعصابات الإرهابية"، عبارة عن مضافات تستخدم للتخفي والاختباء بالإضافة إلى تفجير ثلاث عبوات ناسفة عثر عليها اثناء عملية تفتيش وتطهير تسغ قرى ضمن ناحية الرشاد والمناطق المحيطة بها في كركوك .

وذكرت وكالة الاستخبارات في الشرطة الاتحادية أنه تم "القبض على مسؤول العبوات الناسفة بمايسمى بديوان الجند /ولاية دجلة/ في كركوك اثر ورود معلومات استخباراتية بعد ملاحقته بمناطق محافظة كركوك والإطاحة به في مركز المحافظة واحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".

وأوضحت أن انتحاريا بتنظيم داعش قام بتفجير نفسه اثناء ملاحقته من قبل القوات الأمنية خلال عملية جنوب كركوك.