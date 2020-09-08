الرئاسة الفلسطينية: نرفض المساس بالرموز السيادية للدول العربية

صرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الثلاثاء بأن الرئيس محمود عباس يرفض المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، على "حرص عباس وفلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية على قاعدة الاحترام المتبادل".

كما شدد على "وجوب تمسك الاشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في عام 2002" بشأن تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية.

وتوترت العلاقات بين السلطة الفلسطينية ودولة الإمارات عقب إعلان أبوظبي منتصف الشهر الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية.