مقتل 12 شخصًا جراء انهيار صخري بمحجر للرخام في باكستان

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أفاد مسؤولون باكستانيون، اليوم الثلاثاء، بمقتل ما لا يقل عن 12 عاملًا وإصابة العشرات جراء انهيار صخري بمحجر للرخام شمال غربي البلاد.

وقال قائد الشرطة المحلية طارق حبيب، إن صخرة ضخمة سقطت على العمال في منطقة مهمند بإقليم خيبر-بختونخوا، مساء أمس.

وأضاف أن الصخرة دفنت العمال وسدت المدخل، وظل العمال محاصرين في الداخل لعدة ساعات.

وأكد مسؤول الإنقاذ بلال فائزي، أنه تم انتشال المصابين والقتلى بعد جهود استمرت لساعات.

وأشار مسؤول الإدارة المحلية افتخار أحمد، إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ لأن بعض العمال ما زالوا محاصرين.

ويفقد مئات العمال في باكستان أرواحهم كل عام في ظروف العمل الخطيرة التي لا تراعي أنظمة السلامة في محاجر ومناجم الفحم والزمرد والرخام والملح.