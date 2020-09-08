إيران تخطط لبناء منشأة جديدة لإنتاج أجهزة طرد مركزي نووية

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء عن خطط البلاد لبناء منشأة جديدة لإنتاج أجهزة طرد مركزي أسرع لتخصيب اليورانيوم.

وقال علي أكبر صالحي رئيس المنظمة، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" ، "بعد تعرض أحد مستودعاتنا للتخريب، نخطط الآن لتصنيع أجهزة طرد مركزي أسرع وأكثر تقدما".

وقال صالحي إن المنشأة الجديدة ستبنى بالقرب من موقع نطنز النووي.

ووقع انفجار في يوليو الماضي في منشأة نطنز النووية الرئيسية في إيران ، وأرجع المسؤولون ذلك إلى أعمال تخريب، على الرغم من عدم الإعلان عن التفاصيل بسبب "مخاوف أمنية".