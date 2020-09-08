دروس الرياضيات المجانية على تويتر تفتح باب العالمية لمُعلمة نيجيرية

شكّل توقف الدراسة بالمدارس النيجيرية ضمن إجراءات الإغلاق تحديا لطلاب الثانوية العامة الذين يحتاجون إلى التلقين المباشر لدروسهم، لتجد المُعلمة الثلاثينية "بصيرات أجايا" الحل بتقديم فيديوهات تعليمية قصيرة مجانية على "تويتر" للطلاب.

وتقول أجايا، لـ"أسوشييتد برس"، إن مقاطع الفيديو الخاصة بها لا تزيد مدة أحدها عن 5 دقائق؛ ليسهل تحميلها، بينما تعطي طلابها التكاليف المطلوبة وتقوم بتصحيحها لاحقا.

وتضيف أجايا، أن عدد طلابها بلغ 2800 من نيجيريا، بل ومن حول العالم، إذ كانت جنسية أحدث الملتحقين كندية.

وتتابع أجايا، أنها فخورة بكونها أصبحت تدرس الرياضيات على مستوى عالمي، مضيفة أن ميزات الأزمة الأخيرة إظهار قوة التعليم عن بعد ومدى فعاليته.

ويقول فورشان دوقل، أحد طلاب أجايا بمرحلة الثانوية العامة، إنه كان يجد صعوبة في حل وفهم المسائل بمفرده، لكن بطريقة تدريس أجايا ومشاهدة الفيديوهات تمكن من تطوير مهاراته بشكل أسرع.

ويثني رئيس اتحاد المدرسين النيجيريين على تجربة أجايا؛ نظرا لما تواجهه من تحديات ضعف الإنترنت في نيجيريا، وقلة التكلفة المادية بحوزتها، وعدم فهم أولياء الأمور وتقديرهم للتعليم عن بعد، وذلك مع عدم توافر منهج دراسي لأجايا، بل هي من تصنع منهجا يناسب الطلاب.

وتقول أجايا، إن الأمر السلبي في التجربة هو عدم تمكن جميع الطلاب بسبب الظروف المادية من توفير الإنترنت؛ لذلك تقوم بدفع تكلفة توصيل الإنترنت لبعض طلابها.