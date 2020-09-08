الغرفة التجارية بالبحيرة توقع بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات لتمويل البورصة السلعية

وقعت الغرفة التجارية بالبحيرة اليوم، بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات، للمساهمة فى المشروع الرئاسى الخاص بالبورصة الزراعية والسلعيةـ بمركز بدر بمنطقة التحرير والذى تنشئه الهيئة العربية للتصنيع، حيث وقع البروتوكول كلا من فتحى مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة وميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك.

واعلن رئيس الغرفة على قرب الانتهاء من تجهيزات المشروع، وسيتم إفتتاحه فى نهاية 2020 وحالياً تتم الخطوات النهائية لإفتتاح هذا الصرح الذى يعد من أهم المشروعات بمحافظة البحيرة.



وأوضح أن هناك تعاون كامل من المسؤولين، وتذليل جميع المعوقات الإضافة الى دعم ومعاونة وزيرة التجارة والصناعة الدكتوره نيفين جامع، التى أنهت جميع الموافقات التى كانت حبيسة الأدراج فى الوزارة.