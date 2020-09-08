صحفيان أستراليان في الصين يصلان سيدني بعد خلاف دبلوماسي مع بكين

وصل صحفيان أستراليان بارزان يعملان في الصين إلى سيدني اليوم الثلاثاء، بعد استقدامهما على وجه السرعة إثر أزمة دبلوماسية استمرت خمسة أيام.

وتم استقدام مايكل سميث، من صحيفة "أستراليان فاينانشيال ريفيو"، وبيل بيرتلز، من هيئة الإذاعة الأسترالية من الصين بعد أن طالب مسؤولون أمنيون صينيون بإجراء مقابلات معهما حول قضية تتعلق بالأمن القومي، حسبما أفادت الوسيلتان الإعلاميتان.

وذكرت صحيفة "أستراليان فاينانشيال ريفيو" أنه تم منع المراسلين من مغادرة الصين قبل أن يجيبا عن أسئلة بشأن المذيعة الأسترالية المحتجزة، تشينج لي، التي كانت تعمل لدى التلفزيون الرسمي الصيني.

وكان ضباط أمن الدولة قد قاموا بزيارة منزليهما بعد منتصف الليل الأربعاء الماضي، وتم إبلاغهما بأنهما شخصان مهمان في التحقيق مع تشينج.

وأمضى كل منهما أربعة أيام قيد الاحتجاز بشكل منفصل في مجمعات دبلوماسية أسترالية في شنغهاي وبكين، بالتزامن مع تفاوض الدبلوماسيون مع المسؤولين الصينيين.

وتم السماح لهما بمغادرة الصين يوم الاثنين بعد موافقتهما على إجراء مقابلات معهما.

وقال مايكل ستاتشبيري، رئيس تحرير"أستراليان فاينانشيال ريفيو"، والمحرر بول بايلي: "هذا الحادث الذي استهدف اثنين من الصحفيين، كانا يقومان بواجباتهما المعتادة في إعداد التقارير، هو أمر مؤسف ومزعج وليس في مصلحة العلاقة التعاونية بين أستراليا والصين".

وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية في بيان إنها استقدمت بيرتلز عقب نصيحة من الحكومة الأسترالية.