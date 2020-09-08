ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم بيانات ألمانية مشجعة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بمستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعومة ببيانات ألمانية مشجعة أظهرت نمو الصادرات الألمانية للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى مواصلة الاقتصاد الألماني تعافيه تدريجيا من تداعيات جائحة فيروس كورونا السلبية.

على صعيد التداولات، ارتفع مؤشر (ستوكس يوروب 600) بنحو 0.1% عند 368 نقطة، كما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنحو 0.3% عند 13137 نقطة، وسجل مؤشر (كاك) الفرنسي ارتفاعا بنسبة 0.1%عند 5054 نقطة، وفي بريطانيا، ارتفع مؤشر (فوتسي 100) بنحو 0.7% إلى 5971 نقطة.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الألماني الصادرة اليوم، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 4.7% في شهر يوليو، فيما ترقبت التقديرات نموا بنسبة 3.3% فقط.

وأظهرت نتائج مسح معهد إيفو الألماني أمس توقعات بارتفاع إنتاج الشركات الصناعية في ألمانيا، التي تضررت من التراجع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، على نحو طفيف في الأشهر المقبلة، وارتفع مؤشر إيفو إلى 15.4 نقطة في أغسطس من 14.3 نقطة في يوليو.

على صعيد آخر، يراقب المستثمرون عن كثب تطورات العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعدما أعرب الرئيس دونالد ترامب عن نيته في تحجيم علاقات بلاده الاقتصادية مع الصين عبر استهداف الشركات الأمريكية التي لا تزال تعمل مع الجانب الصيني أو تسعى لتوفير فرص عمل في الخارج.