 رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع وزيرة خارجية إسبانيا حل الأزمة الليبية - بوابة الشروق
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رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع وزيرة خارجية إسبانيا حل الأزمة الليبية

عقيلة صالح
عقيلة صالح
بنغازي - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 1:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 1:15 م

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مع وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا، تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي.

وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية -خلال اللقاء الذي عقد بمدينة (القبة) وفقا لـ(بوابة أفريقيا) الإخبارية- ضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا كما تم طرحه في مبادرة رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإسراع في ذلك.

وشددت على دعمها لوضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط، بما يُحقق العدالة بين الليبيين، وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية قد وصلت إلى ليبيا صباح أمس الاثنين في زيارة عمل قصيرة.


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