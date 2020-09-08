أهالي بني سويف يلتزمون بالإجراءات الاحترازية بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

توافد المواطنين والأهالي بجميع المراكز السبع بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، على اللجان الانتخابية لجولة الإعادة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وكانت بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة بني سويف، صباح اليوم الثلاثاء، في فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط إجراءات احترازية ووقائية ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل استعدادات المحافظة ببني سويف، لإجراء الانتخابات بتوافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار، وعمل المظلات لحماية الناخبين من حرارة الجو، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة بكل لجنة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم.

كما تم تطهير وتعقيم اللجان، وتواجد بوابات التعقيم، وأهمية التوعية الدائمة بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية، وتحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير، وتطهير مقرات المراكز واللجان الانتخابية قبل وبعد عملية الاقتراع طوال أيام الانتخابات.

يذكر أن إجمالي أصوات الناخبين ببني سويف تبلغ مليون و875 ألف مواطن "ممن يحق لهم التصويت"موزعين على 481 مركزًا انتخابيا يضم 532 لجنة انتخابية فرعية.