رئيس الوزراء الإيطالي: سنبقى في الخطوط الأمامية لمساعدة لبنان

جدد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، دعم بلاده لللبنان في ظل الظروف التي يمر بها بعد حادث انفجار مرفأ بيروت.

وقال «كونتي»، في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته للبنان، صباح الثلاثاء، إن بلاده ستبقى في الخطوط الأمامية لمساعدة لبنان وشعبها.

وناشد جميع الأطراف اللبنانية بالعمل على بناء الثقة بينهم، قائلًا: «حان الوقت لإعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني ومؤسساته».

وأعلن عن إطلاق عملية إغاثة إنسانية فورية تحت اسم «طوارئ الأرز» لمساعدة لبنان، مشيرًا إلى إرسال مستشفى ميداني عسكري متطور إلى بيروت.

ووقع الانفجار الكارثى في 4 أغسطس الماضي في العنبر 12 في مرفأ بيروت، حيث كانت تخزن كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم بظروف سيئة، وسط تسريبات في الإعلام اللبناني عن مراسلات حصلت بين الأجهزة الأمنية والسلطات وحذرت من المواد المخزنة في المرفأ قبل انفجارها.

وأسفر الانفجار عن أكثر من 190 قتيلًا و6 آلاف جريح، وأضرار مادية قدرت بـ15 مليار دولار.