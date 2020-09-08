نفى سلامة عبدالرازق، مدير الأوقاف في محافظة المنيا، خبر صدور قرار إزالة لمسجد بمدينة سمالوط، قائلًا إن المرض المعتاد للجماعة الإرهابية هو الأكاذيب وترويج الشائعات.

وأضاف عبدالرازق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن الإخوان يلعبون على وتر المشاعر الدينية، متابعًا: «هذه كذبة وافتراء من الإخوان».

وأكد أن المسجد قائم حتى اليوم، وتُقام فيه الشعائر كاملة، معقبًا: «المسجد لن يمس بأي سوء.. ولم يصدر أي قرار بإزالة أي مسجد».

ولفت إلى أن المساجد في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد مختار جمعة لوزارة الأوقاف، أصبح يُنفق عليها ما لم يكن ينفق من قبل على إعمار المساجد من جميع النواحي.

واستطرد: «هذه فئة مغرضة كاذبة لا يهمها دين ولا وطن ولا يهمها إلا المال، يروجون هذه الأكاذيب بهدف إحداث البلبلة»، مضيفًا: «نراهن على وعي الشعب المصري، لأنه يتصدى لهم بنفسه».

ونفت محافظة المنيا ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول هدم مسجد الفتح بقريه دفش بمركز سمالوط.

وأكدت المحافظة في بيان نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، أن مسجد الفتح أنشئ منذ حوالي 35 عاما وتم عمل إحلال وتجديد له عام ٢٠١٤ وكل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تماما من الصحة.