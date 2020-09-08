خطة تشريعية بريطانية من طرف واحد تخيم على محادثات بريكست

أكدت بريطانيا اليوم الثلاثاء اعتزامها طرح تشريع يمكن أن يتجاوز جزءا من اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ، ليلقي الإجراء ظلالا كثيفة على المحادثات بشأن التجارة لفترة ما بعد الانسحاب البريطانى من التكتل / البريكست / التي بدأت في لندن.

وقال وزير خارجية إيرلندا الشمالية براندون لويس أمام البرلمان أن البند المتعلق بترتيبات جمركية منفصلة لقترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية قد تم إعداده لضمان "وصول (الشركات والأفراد في المنطقة) إلى سوق المملكة المتحدة بأكمله دون قيود".

وذكر لويس إن "مشروع قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة" سينشر غدا الأربعاء وسيتم طرحه للتصويت الأول الأسبوع المقبل.

وأضاف لويس "إننا نتخذ خطوات محدودة ومعقولة لإنشاء شبكة أمان" في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في المحادثات بشأن التجارة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بريطانيا ستنهي المحادثات في منتصف أكتوبر المقبل حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد، وأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيظل "نتيجة جيدة" بالنسبة لبريطانيا.

وقال جونسون في بيان مكتوب "إذا لم نتمكن من الاتفاق بحلول هذا الموعد، لا أرى أنه سيكون هناك اتفاق للتجارة الحرة بيننا، وعلينا القبول بذلك والمضي قدما".

وأضاف أنه ما زالت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق حول ما إذا كانت بروكسل (المفوضية الأوروبية) مستعدة "لإعادة التفكير في مواقفها الحالية".

وأشارت الرسائل المسربة التي اطلعت عليها صحيفة الجارديان إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي قلقون من أن جونسون "يترك الأمر حتى وقت متأخر للغاية بصورة تفوق الحد " من خلال الانتظار على التوصل لأي حل وسط بشأن القضايا الرئيسية لمصايد الأسماك، والمساعدة الحكومية وحل النزاعات، بهدف فرض " مقايضة " في اللحظة الأخيرة.

وتلقي بروكسل باللوم على لندن في تشجيع وسائل الإعلام البريطانية على نشر أخبار مناهضة للاتحاد الأوروبي، بحسب الرسائل التي قالت الصحيفة إنها "تم إرسالها إلى عواصم الاتحاد الأوروبي من بروكسل في الأيام القليلة الماضية".

وقالت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن بريطانيا ملزمة وفقا للقانون الدولي بالالتزام باتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مضيفة في رسالة عبر موقع تويتر أن هذا الالتزام "شرط أساسي لأي شراكة مستقبلية".

وأضافت فون دير لاين أن "برتوكول أيرلندا/أيرلندا الشمالية حيوي لحماية السلام والاستقرار في الجزيرة وتكامل السوق الواحدة".

يذكر أن بريطانيا خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي وبدأت فترة انتقالية تستمر عاما، تظل خلاله عضوة في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

وصوتت أغلبية بسيطة من البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الشعبي الذي أجري في يونيو 2016 حيث كان بوريس جونسون الزعيم المشارك لحملة الترويج للخروج من الاتحاد.