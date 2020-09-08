النّمسا تسجل 520 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك في أعلى مستوى يومي للإصابات منذ أبريل الماضي.

وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 30 ألفا و81 حالة، وقد تعافى منها 25 ألفا و629 حالة بينما توفي 747 حالة.

وأضاف أنه يتواجد بالمستشفيات 170 حالة منهم 28 حالة في وحدات العناية المركزة.

وأوضح أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 340 حالة، يليها تيرول 56 حالة، والنمسا السفلى 49 حالة، وجاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 4 حالات.