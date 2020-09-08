محمد صبحي: اكتشفنا الجدل حول «فارس بلا جواد» بسبب السفارة الأمريكية

كشف الفنان محمد صبحي، عن أسرار تكشف لأول مرة عن مسلسل «فارس بلا جواد»، الذي عرض عام 2002، وهو من إخراج أحمد بدر الدين، ويناقش بطريقة كوميدية الصراع العربي الإسرائيلي، وتضمن مقتطفات من بروتوكولات حكماء صهيون.

وقال محمد صبحي في بث مباشر «لايف» عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «أكتشفنا حالة الجدل على مسلسل فارس بلا جواد، عندما قامت السفارة الأمريكية بالقاهرة، باستدعاء بعض العاملين بالمسلسل وسؤالهم عنه، وكان أولهم المنتج أحمد بهجت، وتسألنا ما دخل السفارة الأمريكية بهذا الأمر».

وتابع: «تذكرت بأننا أحضرنا 4 أفراد من شركة أمريكية كبيرة متخصصة في صناعة الأقنعة -الماسكات- وكان أحدهم يهودي الديانة، وظهر تعصبه لإسرائيل أثناء بعض النقاشات، وبعد الإنتهاء من التحضيرات سافروا إلى بلدهم ليصنعوا الماسكات التي نحتاجها، وأخذوا معهم أثناء ذلك نسخة من المسلسل وهو عبارة عن 41 مترجمين للإنجليزية، وذلك لوضع التصورات التي نحتاجها».

وناقش المسلسل بطريقة كوميدية الصراع العربي الإسرائيلي، وتضمن مقتطفات من بروتوكولات حكماء صهيون، وهو الكتاب الذي أثار جدلًا منذ صدوره أول مرة عام 1905، وهو ما أثار الحكومة الإسرائيلية، وأثار حفيظة جماعات يهودية، واتهمته بأنه معاد للسامية وطالبت الحكومة الإسرائيلية رسميًا منع عرض المسلسل، ولكن رفضت الخارجية المصرية، الطلب وتم عرض العمل.