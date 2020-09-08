مبروك عطية: لولا السيسي لأصبحت مصر في خبر صار

أعرب الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عن استيائه مما وصفه بـ«فبركة» البعض للفيديوهات المسيئة للدولة، قائلًا: «لو كنتم تنتمون إلى هذا الدين، ولو كنتم أهل مروءة ونبل ما صنعتم ما صنعتوه».
وأضاف «عطية»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الكاتب الصحفي محمد الباز، الذي يعرض على فضائية «النهار»، «إذا كان الله بقوته وقدرته قد قدّر لنا رجلا وهو عبد الفتاح السيسي، رئيس الدولة المحترم الموقر فأنهى هذه المأساة سياسة وحكمًا، فأسأل الله أن ينهيكم إعلامًا وبلبلة وسوء سلوك»، على حد تعبيره.
وتابع: «لولا أن الله وهبنا رئيسًا مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأصبحت مصر في خبر صار»، مشيرًا إلى ما وصفه بالإنجازات الكثيرة التي تم تنفيذها في عهده.
وفيما يتعلق بمسألة بناء المساجد، أوضح أنه «لا يوجد كتاب فقه واحد قال ابنوا جوامع بدون أن يضع بين قوسين عبارة "عند الحاجة إليها"، فحكم بناء المساجد في الإسلام هو إذا اشتدت الحاجة إليها فقط».
وأشار إلى أن «كل شبرين تلاقي جامع أو زاوية، وفي شارع معين تلاقي جامع متكلف 100 مليون، كانوا ممكن يعملوا مصانع ومدراس ومستشفيات»، موضحًا: «هذه الأمور أقرب إلى الله من بناء المساجد».
وعلق على إجراءات التصالح مع مخالفات البناء، قائلًا: «القانون في الشرع دين، وهو عرف محترم يُؤخذ به لصالح الوطن».
وأشار إلى وجود ما وصفه بالخطاب الديني المهجور الذي لا يُذاع ولا يُنشر، قائلًا: «بعد رحلة لي فوق الستين عامًا، وأستاذية وعمادة للكلية، و340 كتابًا، أود الإشارة إلى كتاب لي بعنوان "فقه الأوطان"، استخرجت فيه 88 حكمًا شرعيًا، بعيدًا عن الكلام الإنشائي».
وواصل هجومه على جماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: «أنا لا أحب هذه الجماعة ولا أنتمي إليها ولا لأي جماعة أخرى، وأقول إنها لو كانت اعترفت منذ البداية أنها سياسية ودخلت مجال السياسة وفازت أو خسرت لكان أفضل لها من الانتساب للدين».