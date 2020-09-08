مبروك عطية: لولا السيسي لأصبحت مصر في خبر صار

أعرب الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عن استيائه مما وصفه بـ«فبركة» البعض للفيديوهات المسيئة للدولة، قائلًا: «لو كنتم تنتمون إلى هذا الدين، ولو كنتم أهل مروءة ونبل ما صنعتم ما صنعتوه».

وأضاف «عطية»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الكاتب الصحفي محمد الباز، الذي يعرض على فضائية «النهار»، «إذا كان الله بقوته وقدرته قد قدّر لنا رجلا وهو عبد الفتاح السيسي، رئيس الدولة المحترم الموقر فأنهى هذه المأساة سياسة وحكمًا، فأسأل الله أن ينهيكم إعلامًا وبلبلة وسوء سلوك»، على حد تعبيره.

وتابع: «لولا أن الله وهبنا رئيسًا مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأصبحت مصر في خبر صار»، مشيرًا إلى ما وصفه بالإنجازات الكثيرة التي تم تنفيذها في عهده.

وفيما يتعلق بمسألة بناء المساجد، أوضح أنه «لا يوجد كتاب فقه واحد قال ابنوا جوامع بدون أن يضع بين قوسين عبارة "عند الحاجة إليها"، فحكم بناء المساجد في الإسلام هو إذا اشتدت الحاجة إليها فقط».

وأشار إلى أن «كل شبرين تلاقي جامع أو زاوية، وفي شارع معين تلاقي جامع متكلف 100 مليون، كانوا ممكن يعملوا مصانع ومدراس ومستشفيات»، موضحًا: «هذه الأمور أقرب إلى الله من بناء المساجد».

وعلق على إجراءات التصالح مع مخالفات البناء، قائلًا: «القانون في الشرع دين، وهو عرف محترم يُؤخذ به لصالح الوطن».

وأشار إلى وجود ما وصفه بالخطاب الديني المهجور الذي لا يُذاع ولا يُنشر، قائلًا: «بعد رحلة لي فوق الستين عامًا، وأستاذية وعمادة للكلية، و340 كتابًا، أود الإشارة إلى كتاب لي بعنوان "فقه الأوطان"، استخرجت فيه 88 حكمًا شرعيًا، بعيدًا عن الكلام الإنشائي».

وواصل هجومه على جماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: «أنا لا أحب هذه الجماعة ولا أنتمي إليها ولا لأي جماعة أخرى، وأقول إنها لو كانت اعترفت منذ البداية أنها سياسية ودخلت مجال السياسة وفازت أو خسرت لكان أفضل لها من الانتساب للدين».