نائب محافظ الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي والمستشفى المركزي بأبشواي

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، عددًا من المواقع والمنشآت الخدمية بمركز أبشواي، للوقوف على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال جولة موسعة صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن الجولة شملت تفقد المركز التكنولوجي للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإجراءات التصالح، ومتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت، والتي تم تشكيلها أمس الإثنين؛ لمراجعة جميع المباني بنطاق المراكز ورصد المخالف منها.
وأكد نائب المحافظ، الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر الجاري منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.
ووجه باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي، مشددًا على لجنة حصر المنشآت بسرعة الانتهاء من أعمالها خلال المدة الزمنية المقررة.
وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ تفقد سير العمل بمستشفى أبشواي ووجه بتوفير المستلزمات الطبية الأساسية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن التشديد لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الجيدة للمواطنين.
كما تضمنت الجولة تفقد أعمال رصف شارع الجمهورية بمدينة أبشواي، موجهًا بالانتهاء من الأعمال خلال الجدول الزمني المقرر سلفاً طبقاً للاشتراطات الفنية والهندسية تحت إشراف اللجان المتخصصة.