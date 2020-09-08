انتقد فايز عريبي رئيس نادي طنطا، رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ، والانتقال لتولي تدريب نادي سموحة السكندري.

وقال عريبي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "عندما حضر أحمد سامي، أخبرنا أنه على دراية جيدة بالفريق وأنه يمتلك إمكانيات أفضل من الأداء الذي يتم تقديمه".

وأضاف: "لم نطلب منه المنافسة على المربع الذهبي، نعرف جيدا قدراتنا، وندرك أن المباريات المتبقية قليلة وصعبة، فأخبرته أن يقوم بما عليه والنتائج في يد الله".

وأوضح: "أحمد سامي رحل دون إبلاغ أحد ودون أن يعتذر، وما وصلني، أن بعد مباراة الاتحاد في الإسكندرية، أحمد سامي اجتمع بمسؤولي سموحة واتفق معهم على تدريب الفريق".

واختتم: "فرج عامر صديق عزيز، وعلاقتنا تسمح له برفع سماعة الهاتف ومحادثتي، وأدبيًا كان على أحمد سامي الاعتذار لي أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة".