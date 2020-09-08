نائب وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية يزور الولايات المتحدة الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن النائب الأول لوزيرة الخارجية تشوي جونج-كون سيزور الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري؛ لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي ستيفن بيجون، حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وقضايا أخرى.



وذكرت الوزارة -في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أنه من المقرر أن يجتمع تشوي مع بيجون في واشنطن يوم الخميس، في أول محادثات لهما وجهًا لوجه، منذ تولي تشوي لمنصبه الشهر الماضي.



وأضافت: "يخطط الجانبان خلال المحادثات لإجراء مشاورات شاملة حول العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".



وتأتي زيارة الدبلوماسي الكوري الجنوبي في الوقت الذي تسعى فيه سول وواشنطن إلى معالجة الجمود في المفاوضات بشأن تقاسم تكلفة نشر 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، والتنسيق بشأن التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وقضايا التحالف الأخرى.



ويمكن أن يتطرق تشوي وبيجون أيضا إلى مجموعة من القضايا الجيوسياسية، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة كانت تحاول توحيد الصفوف مع حلفائها الإقليميين وسط خلافها الواسع مع الصين على جبهات متعددة، من بينها التجارة والتكنولوجيا والأمن البحري.



وكان تشوي وبيجون قد أجريا، يوم الأربعاء الماضي، أول اتصال هاتفي بينهما حول التعاون الثنائي.