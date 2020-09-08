الأراضي الفلسطينية تسجل حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا

سجلت الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء، حصيلة قياسية من الوفيات بفيروس كورونا المستجد بواقع 10 حالات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحفي، إنه جرى تسجيل أربع حالات وفاة في القدس، وخمس في الضفة الغربية، وحالة في قطاع غزة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 117 حالة ، بينهم تسع حالات في قطاع غزة.

وأفادت الكيلة بتسجيل 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا و718 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى وجود 30 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.