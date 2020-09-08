مقتل 12 شخصا في ثلاث مذابح بكولومبيا في غضون 24 ساعة

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أفادت وسائل إعلام كولومبية اليوم الثلاثاء بوقوع ثلاث مذابح في كولومبيا خلال 24 ساعة أسفرت عن مقتل 12 شخصا.

وشهدت كولومبيا أكثر من 50 مذبحة حتى الآن هذا العام، وفقًا لمنظمة أنديباز غير الحكومية، التي تراقب العنف.

ووقعت أحدث جرائم قتل في مقاطعتي بوليفار وأنتيوكيا شمالي البلاد يوم الاثنين.

ويعتقد أن القتلة على الأرجح من رجال حرب العصابات أو أعضاء عصابات إجرامية بمارسون التعدين غير المشروع أو الاتجار بالمخدرات.

وذكرت تقارير أن أحد الضحايا يشتبه في علاقته بمهربي المخدرات.

ووصل وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيو إلى كارمن دي بوليفار اليوم الثلاثاء لبحث الوضع الأمني ​​مع السلطات الإقليمية، حسبما أفادت الوزارة على تويتر.