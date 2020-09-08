البرلمان الأوروبي يلغي الجلسة العامة في ستراسبورج بسبب كورونا

ألغى البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء جلسته المقبلة في ستراسبورج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وذلك بعد أيام من المناقشات حول ما إذا كانت تدابير السلامة ستكون كافية للتخفيف من المخاطر الصحية.

وستعقد الجلسة المقبلة، التي كان مقررا لها خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، في بروكسل.

ويأتي هذا القرار بعد أن صنفت فرنسا مدينة ستراسبورج على أنها منطقة حمراء بسبب معدلات الإصابة بكوفيد-19)فيها.

وتنص معاهدات الاتحاد الأوروبي على أن الجلسات العامة ينبغي أن تعقد في ستراسبورج. في حين تستضيف بروكسل عادة الجلسات الأقصر زمنيا فقط.

ومنذ مارس الماضي وحتى العطلة الصيفية، عقد البرلمان جلساته عن بعد وفي بروكسل.