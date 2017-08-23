كثافات مرورية بشوارع العاصمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت شوارع وميادين القاهرة، اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متوسطة وسط انتشار لضباط المرور لتسيير الحركة ورصد أي مخالفات.

فيما شهدت منطقة الأزهر والجمالية وطريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم سيولة مرورية أمام حركة السيارات.

وتباطأت حركة السيارات داخل نفق الأزهر أمام القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا، وشهد محور صلاح سالم كثافات مرورية متحركة أمام المتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة.

الحال نفسه شهده كوبري 6 أكتوبر حيث تباطأت الحركة المرورية أمام القادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى الطرق للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة.