إصابات كورونا في الإمارات تكسر حاجز الـ75 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 75 ألفًا و98 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أشارت «الصحة الإماراتية»، مساء الثلاثاء، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 391.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 410 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» إلى 66 ألفًا و943.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 890 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 27 مليون إصابة.