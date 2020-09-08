مجموعة الـ7 تدين بأقوى العبارات محاولة تسميم المعارض الروسي نافالني



أدانت مجموعة الـ7 بأقوى العبارات محاولة تسميم المعارض الروسي نافالني، مطالبة روسيا بالعثور فورًا على المتورطين في عملية التسميم، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

واستفاق زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، من الغيبوبة التي دخل بها قبل أسابيع، وفق بيان صادر عن المستشفى الذي يرقد فيه في العاصمة الألمانية، برلين، الإثنين.

وأشار المستشفى في بيانه إلى أن أجهزة التنفس قد نُزعت عن نافالني، وبات يستجيب مع الإشارات اللفظية، مؤكدًا أنه من البكر تحديد الأضرار بعيدة الأمد التي تسببت بها عملية تسميمه التي وصفها المستشفى بـ«الشديدة».

وكان قال مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين، الذي يعالج قائد المعارضة الروسية أليكسي نافالني، في 24 أغسطس الماضي، إن الاختبارات تشير إلى أنه أصيب بالتسمم.

وذكرت المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسية، أنه تعرض للتسمم بعد تناوله كوب شاي وقد أصيب بآلام على متن رحلة غادرت لتوها من مدينة تومسك في سيبريا، واضطرت الرحلة التي كان على متنها إلى العودة وشُوهد نافالني وهو ينزل من الطائرة، حيث كان يئن من الألم.