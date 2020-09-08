مدرب بولندا لكرة اليد: قرعة مونديال العالم صعبة ونخشى الإصابات

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أكد باتريك رومبيل المدير الفني لمنتخب بولندا لكرة اليد أن قرعة بطولة العالم 2021 التي ستقام بمصر أوقعتهم في المجموعة الثانية التي يعتبرها صعبة وقوية.

وقال رومبيل للموقع الرسمي للبطولة اليوم الثلاثاء إن كل المنافسين في تلك المجموعة أقوياء وهو ما يتطلب منهم عملا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

وتضم المجموعة الثانية بجانب المنتخب البولندي كل من إسبانيا والبرازيل وتونس.

وأكد :" إسبانيا منتخب قوي وأحد أبطال قارة أوروبا، والبرازيل حصدت المركز العاشر في البطولة الماضية، وتونس وصيف أفريقيا، كلهم فرق لديهم إمكانيات كبيرة".

وأضاف أن لاعبي تلك المنتخبات يلعبون في أقوي دوريات العالم خاصة الأوروبية.

وقال :"نخشى من الإصابات في الفترة المقبلة ..لو حافظنا على قائمتنا دون إصابات، سنستطيع أن نقاتل على الفوز في كل مباراة".

يذكر أن بطولة العالم ستنطلق يوم 13 يناير المقبل.