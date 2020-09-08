الكويت: السيطرة على حريق محدود في البنك المركزي دون إصابات أو خسائر

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، السيطرة على حريق محدود شب ببنك الكويت المركزي، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر مادية.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية -في بيان اليوم الثلاثاء- إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بنشوب حريق محدود في الطابق العشرين من مبنى بنك الكويت المركزي.



وأضافت أنه تم على الفور توجيه رجال الإطفاء إلى مبنى البنك، إلا أنه تبين السيطرة على الحريق المحدود قبل وصولهم، موضحة أن الفحص أسفر عن أن الحريق ناجما عن تماس كهربائي في إنارة السقف، وأنه لم يخلّف أي أضرار أو يؤثر على سير العمل في المبنى.