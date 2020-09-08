اتحاد منتجي الذهب في روسيا: سعر المعدن سينخفض بنهاية العام

صرح رئيس اتحاد منتجي الذهب في روسيا، سيرجي كاشوبا، اليوم /الثلاثاء/، بأن الاتحاد يتوقع أنه بحلول نهاية عام 2020، سيكون متوسط سعر الذهب عند مستوى 1870- 1900 دولار للأوقية، وهو ما يفوق المؤشر عام 2019 بنسبة 35 في المئة.

وقال كاشوبا - في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية - : "أعتقد أن عام 2020 سينتهي بمتوسط سعر للذهب في حدود من 1870 إلى 1900 دولار للأوقية".

وأضاف كاشوبا: " في صناعة تعدين الذهب لدينا، كشيء معروف من الناحية التاريخية، الاعتقاد بأن عملية زيادة أسعار الذهب تدوم خلال الفترة من خمس إلى سبع سنوات، وفي الدورة الحالية، بدأ الذهب يزداد سعره بشكل مطرد منذ منتصف عام 2018، لذلك أعتقد أنه في الفترة بين عامي 2022-2021 قد يبلغ متوسط سعر الذهب1950- 2000 دولار للأوقية ثم سيشهد انخفاضا تدريجيا ".

يذكر أنه يتم تداول الذهب حاليًا بسعر1928- 1930 دولار للأوقية في بورصة لندن.