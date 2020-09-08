وثيقة أمريكية: جرائم تفوق البشرة البيضاء الأكثر فتكا بأمريكا

كشفت مسودة تقييم أمنية أمريكية عن أن جرائم تفوق البشرة البيضاء العنصرية تمثل"التهديد الأكثر فتكا" بالولايات المتحدة.



وأشارت مسودة وثيقة تقييم صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن هؤلاء العنصريين البيض سيظلون يشكلون هذا التهديد حتى عام 2021.



وأوضحت المسودة التي حملت عنوان "بيئة تهديد متزايدة" أن بعض المتطرفين البيض المقيمين في الولايات المتحدة قد استفادوا من التوترات الاجتماعية والسياسية المتزايدة في عام 2020.



ولفتت الوثيقة، التي كشفت عنها مصادر أمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أنه رغم استمرار دعوة المنظمات الإرهابية الأجنبية لشن هجمات على الولايات المتحدة، فإنها "ستظل مقيدة في قدرتها على توجيه مثل هذه المؤامرات خلال العام المقبل"