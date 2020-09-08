تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة

خاض حراس مرمى نادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران اليومي للفريق، والذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام عمرو عبدالسلام، مدرب الحراس في النادي باصطحاب العديد من الصددات سواء الثابتة او المتحركة، حيث أدى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي رباعي حراس المرمى هذه الفقرة، والتي جاءت للتركيز على سرعة رد الفعل والتصرف والحركة السريعة من كل الزوايا.

ونال الرباعي إشادة عبدالسلام على الظهور بالشكل القوي والجاهزية التامة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.