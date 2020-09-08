محمد صبحي: «فارس بلا جواد» تسبب في مشكلة عالمية لاعتماده على «بروتوكولات حكماء صهيون»

كشف الفنان محمد صبحي، عن أسرار تكشف لأول مرة عن مسلسل «فارس بلا جواد»، الذي عرض عام 2002، وهو من إخراج أحمد بدر الدين، ويناقش بطريقة كوميدية الصراع العربي الإسرائيلي، وتضمن مقتطفات من بروتوكولات حكماء صهيون.

وقال محمد صبحي في بث مباشر «لايف» عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «عند البدء في العمل على المسلسل في 2002، الدنيا قامت ولم تقعد، وتسبب في مشكلة عالمية، وذلك لأن هناك ممثل مصري، قدم عمل يعتمد على كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، والذي كان ممنوع تداوله وأن يقرأه أحد».

وناقش المسلسل بطريقة كوميدية الصراع العربي الإسرائيلي، وتضمن مقتطفات من بروتوكولات حكماء صهيون، وهو الكتاب الذي أثار جدلًا منذ صدوره أول مرة عام 1905، وهو ما أثار الحكومة الإسرائيلية، وأثار حفيظة جماعات يهودية، واتهمته بأنه معاد للسامية وطالبت الحكومة الإسرائيلية رسميًا منع عرض المسلسل، ولكن رفضت الخارجية المصرية، الطلب وتم عرض العمل.