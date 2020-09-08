بيراميدز: اقتربنا من الإعلان عن ضم شريف إكرامي

أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، على اقترابه ناديه مع ضم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الأسبق، خلال الفترة المقبلة.

وقال بسيوني في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "الفترة المقبلة ستكون هناك صفقات جديدة، ونحن في المراحل الأخيرة في صفقة شريف إكرامي".

وتابع: "اقتربنا من إعلان التعاقد مع إكرامي، وهو قيمة كبيرة وكان رغبتنا منذ البداية بعدما أصبح متاحًا في سوق الانتقالات، وعلى مشارف الانتهاء من الصفقة".

واختتم: "هذه النوعية من اللاعبين التي ستتواجد في بيراميدز الموسم المقبل، بداية من أحمد فتحي ورمضان صبحي ثم شريف إكرامي، ولدينا صفقات أخرى مقبلة، تمثل قوة كبيرة".