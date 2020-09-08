 بيراميدز: اقتربنا من الإعلان عن ضم شريف إكرامي - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 12:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بيراميدز: اقتربنا من الإعلان عن ضم شريف إكرامي

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 12:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 12:39 ص

أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، على اقترابه ناديه مع ضم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الأسبق، خلال الفترة المقبلة.

وقال بسيوني في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "الفترة المقبلة ستكون هناك صفقات جديدة، ونحن في المراحل الأخيرة في صفقة شريف إكرامي".

وتابع: "اقتربنا من إعلان التعاقد مع إكرامي، وهو قيمة كبيرة وكان رغبتنا منذ البداية بعدما أصبح متاحًا في سوق الانتقالات، وعلى مشارف الانتهاء من الصفقة".

واختتم: "هذه النوعية من اللاعبين التي ستتواجد في بيراميدز الموسم المقبل، بداية من أحمد فتحي ورمضان صبحي ثم شريف إكرامي، ولدينا صفقات أخرى مقبلة، تمثل قوة كبيرة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك