عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام عمال لبنانيين بتحويل زجاج بيروت المحطم جراء انفجار المرفأ إلى أباريق وأوعية.

وقام العمال اللبنانيون في مصنع صغير بمدينة طرابلس، بإعادة تدوير عشرات الأطنان من الزجاج، حيث تلقى المصنع حتى الآن نحو 22 طنًا من الزجاج المحطم.

ووقع الانفجار الكارثى في 4 أغسطس الماضي في العنبر 12 في مرفأ بيروت، حيث كانت تخزن كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم بظروف سيئة، وسط تسريبات في الإعلام اللبناني عن مراسلات حصلت بين الأجهزة الأمنية والسلطات وحذرت من المواد المخزنة في المرفأ قبل انفجارها.

وأسفر الانفجار عن أكثر من 190 قتيلًا و6 آلاف جريح، وأضرار مادية قدرت بـ15 مليار دولار.





📹 لبنانيون يحولون زجاج بيروت المحطم جراء انفجار بيروت إلى أباريق وأوعية#فرانس_برس #لبنان pic.twitter.com/hVirdjjvDE — فرانس برس بالعربية (@AFPar) September 8, 2020