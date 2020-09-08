أعلن أيمن المزين، عودته مرة أخرى للقيادة الفنية لنادي طنطا، بعد أقل من شهر على رحيله، ليقود الفريق بعد رحيل أحمد سامي، الذي اعتذر بعد الخسارة من الإنتاج الحربي، ليقود نادي سموحة.

ويستعد طنطا لمواجهة مصر المقاصة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري المصري الممتاز.

وقال المزين في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "لم يكن من المتوقع عودتي لنادي طنطا، لكني لم أستطع التأخر عن النادي بعد أول مكالمة بيني وبين رئيس النادي".

وأضاف: "الجماهير طلبت عودتي لمعرفتي بجميع اللاعبين، مسؤوليتي تجاه النادي تجبرني على العودة".

وتابع: "المباريات المقبلة لطنطا ستكون في غاية الصعوبة، وبكيت بعد المباراة الأخيرة لي أمام الإنتاج الحربي".

واختتم: "كان هناك تحفظات قبل رحيلي، ولكن تم حل الأمور واللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، وجميع اللاعبين تواصلوا معي للاطمئنان عليّ".