الصحة الكويتية: منع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية

أصدرت وزارة الصحة الكويتية، قرارا بمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية، نظرا لكون هذه الكمامات لا تتوافق مع معايير الكمامات الطبية.

وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- أن القرار جاء بناء على إفادة لإدارة منع العدوى والتعقيم، بأن الكمامة المشار اليها، تعطي الحماية لمرتديها فقط من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لكن قد لا تمنع انتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين، وبالتالي فإنها قد لا تكون فعالة للتحكم في المصدر.

وأشارت الى أن الإدارة المعنية في وزارة الصحة، أكدت أنها لا تنصح باستخدام الكمامات المزودة بصمام أو فلتر أحادي الاتجاه، كوسيلة للحد من انتشار كورونا، كونها تسمح بخروج هواء الزفير، لكي يعطي شعور بالراحة للمستخدم، دون أن يتعرض هذا الهواء للفلترة، مما يجعل تلك النوعية من الكمامات، غير صالحة للاستخدام في المرافق الصحية أو في الأماكن المغلقة.